IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking Splendid Hôtel & Spa Nice Nice 7 juillet 2025 07:00

Alpes-Maritimes

IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking Splendid Hôtel & Spa Nice 50 boulevard Victor Hugo Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-07

IEEE MeditCom est la conférence de la société des communications de l’IEEE qui dessert la région méditerranéenne et les pays environnants.

.

Splendid Hôtel & Spa Nice 50 boulevard Victor Hugo

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking

IEEE MeditCom is the conference of the IEEE Communications Society serving the Mediterranean area and surrounding countries.

German : IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking

IEEE MeditCom ist die Konferenz der Kommunikationsgesellschaft des IEEE, die den Mittelmeerraum und die umliegenden Länder bedient.

Italiano : IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking

IEEE MeditCom è la conferenza della IEEE Communications Society che serve la regione del Mediterraneo e i paesi limitrofi.

Espanol : IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking

IEEE MeditCom es la conferencia de la Sociedad de Comunicaciones IEEE que sirve a la región mediterránea y los países circundantes.

L’événement IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking Nice a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur