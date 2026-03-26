Iels s’En Caillent spectacle dégustation au Temple du Change Temple du Change Lyon 5e Arrondissement

Iels s’En Caillent spectacle dégustation au Temple du Change

Temple du Change Place du Change Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

tarif de prévente (comprend l’accès au spectacele t à la dégustation)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Retrouver l’ensemble franco-norvégien Iels En Voix pour un concert inédit dans le cadre du mois de l’Europe Iels s’En Caillent !

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Temple du Change Place du Change Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 14 08 38 contact@laveli.fr

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English :

Join the Franco-Norwegian ensemble Iels En Voix for a new concert as part of Europe Month: Iels s?En Caillent!

L’événement Iels s’En Caillent spectacle dégustation au Temple du Change Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-26 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme