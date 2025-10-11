If I Ever Feel Better / La nuit French Pop SUPERSONIC Paris
If I Ever Feel Better / La nuit French Pop SUPERSONIC Paris samedi 11 octobre 2025.
IF I EVER FEEL BETTER
Avec la soirée « If I Ever Feel Better », vivez une nuit mémorable dédiée à la French Touch. Allant de Laurent Garnier à L’Impératrice en passant par Ed Banger, Daft Punk ou encore Phoenix
Préparez-vous à danser sur des rythmes envoûtants où la magie de l’électro française prend vie
DJ Set French Touch d’ Ed Bertram et Vynil Coyote
Live de nuit à 1h d’El Camino
Dans la playlist…
Daft Punk, Phoenix, Justice, Poni Hoax, Cassius, Kavinsky, Sebastien Tellier, The Supermen Lovers, DJ Mehdi, Laurent Garnier, Air, Gesaffelstein, Philippe Katerine, Stardust, Hushpuppies, La Femme, L’Impératrice, Polo & Pan, Flavien Berger, Sexy Sushi, Ascendant Vierge, Bagarre, The Shoes, Odezenne…
Entrée à 10€ de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Le vendredi 10 octobre 2025
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 10 EUR Public adultes.
