If I Ever Feel Better / La nuit French Pop SUPERSONIC Paris

If I Ever Feel Better / La nuit French Pop SUPERSONIC Paris samedi 11 octobre 2025.

IF I EVER FEEL BETTER

Avec la soirée « If I Ever Feel Better », vivez une nuit mémorable dédiée à la French Touch. Allant de Laurent Garnier à L’Impératrice en passant par Ed Banger, Daft Punk ou encore Phoenix

Préparez-vous à danser sur des rythmes envoûtants où la magie de l’électro française prend vie

DJ Set French Touch d’ Ed Bertram et Vynil Coyote

Live de nuit à 1h d’El Camino

Dans la playlist…

Daft Punk, Phoenix, Justice, Poni Hoax, Cassius, Kavinsky, Sebastien Tellier, The Supermen Lovers, DJ Mehdi, Laurent Garnier, Air, Gesaffelstein, Philippe Katerine, Stardust, Hushpuppies, La Femme, L’Impératrice, Polo & Pan, Flavien Berger, Sexy Sushi, Ascendant Vierge, Bagarre, The Shoes, Odezenne…

———————————

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le vendredi 10 octobre 2025

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 10 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T09:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T23:00:00+02:00_2025-10-10T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3mQXwwXoT https://fb.me/e/3mQXwwXoT