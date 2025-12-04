iF3 Chamonix Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc

iF3 Chamonix

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 10 – 10 – EUR

0-15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04 19:00:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Le festival de films de montagne iF3 Chamonix offre glisse les premières émotions de l’hiver à venir. Au cours des trois soirées de cinéma, de nombreuses personnalités mondialement connues dans le monde de la montagne seront là pour parler de leurs films.

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 94 04 63 communications@if3festival.com

English :

The iF3 Chamonix mountain film festival offers a taste of the excitement to come this winter. Over the course of three evenings of cinema, numerous world-renowned figures from the mountain world will be on hand to discuss their films.

German :

Das Bergfilmfestival iF3 Chamonix bietet glisse die ersten Emotionen des kommenden Winters. An den drei Filmabenden werden viele weltberühmte Persönlichkeiten aus der Bergwelt über ihre Filme sprechen.

Italiano :

Il festival del cinema di montagna iF3 di Chamonix offre le prime emozioni del prossimo inverno. Nel corso delle tre serate, una serie di personalità della montagna di fama mondiale saranno a disposizione per parlare dei loro film.

Espanol :

El festival de cine de montaña iF3 de Chamonix ofrece las primeras emociones del próximo invierno. A lo largo de las tres veladas, numerosas personalidades de la montaña de fama mundial hablarán de sus películas.

