iF3 Chamonix Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc

iF3 Chamonix
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 10 – 10 – EUR
0-15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-04 19:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
Date(s) :
2025-12-04
Le festival de films de montagne iF3 Chamonix offre glisse les premières émotions de l’hiver à venir. Au cours des trois soirées de cinéma, de nombreuses personnalités mondialement connues dans le monde de la montagne seront là pour parler de leurs films.
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 94 04 63 communications@if3festival.com
English :
The iF3 Chamonix mountain film festival offers a taste of the excitement to come this winter. Over the course of three evenings of cinema, numerous world-renowned figures from the mountain world will be on hand to discuss their films.
German :
Das Bergfilmfestival iF3 Chamonix bietet glisse die ersten Emotionen des kommenden Winters. An den drei Filmabenden werden viele weltberühmte Persönlichkeiten aus der Bergwelt über ihre Filme sprechen.
Italiano :
Il festival del cinema di montagna iF3 di Chamonix offre le prime emozioni del prossimo inverno. Nel corso delle tre serate, una serie di personalità della montagna di fama mondiale saranno a disposizione per parlare dei loro film.
Espanol :
El festival de cine de montaña iF3 de Chamonix ofrece las primeras emociones del próximo invierno. A lo largo de las tres veladas, numerosas personalidades de la montaña de fama mundial hablarán de sus películas.
