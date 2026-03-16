IGDR Keynote Lectures – Pr. Dr. Thomas Langer, Max-Planck-Institute for Biology of Ageing Amphithéâtre B – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Mardi 5 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre. Niveau doctorat. Dans le cadre du partenariat avec l’école doctorale Sciences de la vie et de la santé, la participation aux conférences IGDR Keynote Lectures est prise en compte dans les heures de formation des doctorant·es (cf. événement).

Programmation mitochondriale dans le vieillissement et les maladies

**Les mitochondries** sont des organites métaboliques essentiels et une composante intégrale de nombreuses voies de signalisation cellulaire.

**Les signaux cellulaires** déterminent la composition du protéome mitochondrial ainsi que la production métabolique des mitochondries, ce qui influence le destin cellulaire au cours du développement et de la différenciation cellulaire, du vieillissement et dans les maladies.

**Nos études** se concentrent sur les **protéases mitochondriales**, qui émergent comme des **régulateurs clés de la plasticité** mitochondriale. Elles pilotent le remodelage du protéome mitochondrial et orchestrent les **réponses au stress mitochondrial** et aux **processus inflammatoires**.

[**Thomas Langer**](https://www.mpg.de/11675015/biology-of-ageing-langer)**,** né en 1964 à Straubing en Allemagne, a étudié les sciences biologiques à l’Université de Ratisbonne avant d’obtenir son diplôme dans la même discipline à l’Université Ludwig Maximilian de Munich. Au cours de sa thèse de doctorat, il a eu l’opportunité d’être chercheur invité à l’Institut du cancer Memorial Sloan-Kettering à New York, aux États-Unis. En 1996, il est devenu chef de groupe au Centre collaboratif de recherche 194 du Conseil allemand de la recherche à Munich. Entre-temps, il a obtenu son habilitation à diriger des recherches et est devenu professeur de biochimie à l’Institut de génétique de l’Université de Cologne en 2001. Depuis 2018, il dirige son propre département, « protéostasie mitochondriale », en tant que directeur à l’Institut Max Planck pour la biologie du vieillissement à Cologne, où il a été nommé directeur général après seulement un an.

### Partenariat avec l’école doctorale Sciences de la vie et de la santé

Dans le cadre du partenariat avec l’école doctorale Sciences de la Vie et de la Santé, la **participation aux conférences** « IGDR Keynote Lectures » **est prise en compte dans les heures de formation** des doctorantes et doctorants à raison de **1h00/conférence**, avec une **participation minimale à trois conférences**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-05T12:00:00.000+02:00

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Amphithéâtre B – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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