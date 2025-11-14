IGDR Keynote Lectures – Pr. Eva-Maria Geigl, Institut Jacques Monod Amphithéâtre A – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Jeudi 18 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre. Niveau doctorat.

Génomique de 50 000 ans d’évolution des populations humaines et animales sous l’influence des changements climatiques

L’analyse des génomes anciens, la paléogénomique, **a révolutionné** notre vision de l’**évolution des populations humaines et animales** décryptant leurs **migrations** et **métissages**. Les **changements climatiques** étaient **un des facteurs principaux** ayant façonné ces évolutions. Ils ont aussi influencé l’action humaine sur les animaux et végétaux.

En analysant les génomes de multiples acteurs dans cet ensemble écologique la **paléogénomique** permet d’**éclairer la dynamique de leur évolution interdépendante** amenant à notre situation actuelle. Je discuterai le **peuplement de l’Europe** au cours des derniers 100 000 ans, la **dynamique** pendant cette période de **quelques populations animales** et les **transformations induites** par l’émergence de **l’agriculture** lors des 10 000 dernières années.

[**Eva-Maria Geigl**](https://www.ijm.fr/nos-equipes/grange-geigl-lab-vf/) est directrice de recherche au CNRS et coresponsable d’une équipe en paléogénomique à l’institut Jacques Monod à Paris. Titulaire d’un diplôme d’État en chimie et biologie, elle a obtenu son doctorat en génétique moléculaire à l’université Ludwig-Maximilian de Munich, en Allemagne. Sa recherche post-doctorale en Allemagne, dans le Helmholtz Centre actuel près de Munich, portait sur **l’étude de l’expression des séquences rétrovirales endogènes chez l’humain**. Elle a ensuite effectué une recherche postdoctorale au centre médical de l’université de Stanford, aux États-Unis, dans le cadre du **projet international de séquençage du génome humain**, en se concentrant sur la cartographie du chromosome 18.

Elle a poursuivi ses travaux sur l’architecture et l’évolution du génome humain à l’Institut Jacques Monod, à Paris. Ensuite elle y a créé un **laboratoire de haut confinement** dédié à l’analyse de l’ADN ancien. Avec son équipe, elle étudie, par approche paléogénomique, **l’évolution des génomes de populations humaines et animales** au Pléistocène et à l’Holocène, c’est-à-dire sur plus de deux cent mille ans.

Eva-Maria Geigl s’intéresse particulièrement à **l’évolution biologique et culturelle** de la **lignée humaine en Europe** depuis le Pléistocène, ainsi qu’à la **domestication des aurochs** et des **chats**, et la **diversité génétique ancienne**. Elle collabore avec de nombreux chercheurs internationaux et **a contribué** à des **avancées majeures dans la compréhension de l’histoire génétique des populations anciennes** en Europe.

### Partenariat avec l’école doctorale Sciences de la vie et de la santé

Dans le cadre du partenariat avec l’école doctorale Sciences de la Vie et de la Santé, la **participation aux conférences** « IGDR Keynote Lectures » **est prise en compte dans les heures de formation** des doctorantes et doctorants à raison de **1h00/conférence**, avec une **participation minimale à trois conférences**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T12:00:00.000+01:00

Amphithéâtre A – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine