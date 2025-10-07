IGORRR – IGORRR MASTER BOOT RECORD IMPERIAL – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

IGORRR – IGORRR MASTER BOOT RECORD IMPERIAL Début : 2025-10-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Igorrr repousse les limites du son avec un mélange explosif de metal extrême, breakcore, baroque et musiques traditionnelles. Avec Spirituality And Distortion, Gautier Serre explore un kaléidoscope d’émotions, porté par des instrumentistes virtuoses et des voix envoûtantes. Une expérience sensorielle unique, entre chaos maîtrisé et envolées épiques !

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13