IGORRR – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne jeudi 16 octobre 2025.

Sounds Like Hell, en accord avec The Link Productions et Doomstar Bookings, présente :Influencé par Meshuggah, Aphex Twin ou encore Jean-Sébastien Bach, IGORRR propose dans sa musique une liberté totale aux antipodes des courants musicaux actuels. Le 16 octobre, nous aurons le plaisir d’accueillir cet artiste singulier au Transbordeur, deux ans après son passage dans cette même salle. Cette fois, ce sont IMPERIAL TRIUMPHANT et MASTER BOOT RECORD qui ouvriront la soirée !

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69