IGORRR + Master Boot Record Route De Fos RN 569 Istres

Bouches-du-Rhône

IGORRR + Master Boot Record Mardi 7 octobre 2025 à 20h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : Mardi 2025-10-07 20:00:00

2025-10-07

Igorrr repousse les limites du son avec un mélange explosif de metal extrême, breakcore, baroque et musiques traditionnelles.

Avec Spirituality And Distortion, Gautier Serre explore un kaléidoscope d’émotions, porté par des instrumentistes virtuoses et des voix envoûtantes. Une expérience sensorielle unique, entre chaos maîtrisé et envolées épiques ! .

Route De Fos RN 569 L’Usine

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Igorrr pushes the boundaries of sound with an explosive mix of extreme metal, breakcore, baroque and traditional music.

German :

Igorrr verschiebt die Grenzen des Sounds mit einer explosiven Mischung aus extremem Metal, Breakcore, Barock und traditioneller Musik.

Italiano :

Gli Igorrr si spingono oltre i confini del suono con un mix esplosivo di metal estremo, breakcore, musica barocca e tradizionale.

Espanol :

Igorrr empuja los límites del sonido con una mezcla explosiva de metal extremo, breakcore, música barroca y tradicional.

