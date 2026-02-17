Igouh Sodad Bibliothèque du Panier Marseille 2e Arrondissement

Igouh Sodad

Samedi 14 mars 2026 à partir de 15h30. Bibliothèque du Panier 3 rue de la prison, Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-14 15:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Au fil des années, Avec le Temps est devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux.ses de la scène francophone et a su garder son essence un espace de liberté artistique, de partage et de transmission.

En plus des concerts, le festival propose des ateliers, des promenades sonores, des rencontres professionnelles, des actions éducatives, des expositions. Ces différentes actions et projets viennent soutenir la programmation en y apportant du sens, de l’engagement sur des questions de société, du lien avec son territoire et sa filière.









Sodad





Sodad est une artiste rappeuse-interprète qui mêle avec finesse flow incisif et envolées mélodiques. Son univers marqué par une écriture introspective et des productions soignées, s’inscrit dans une démarche artistique sincère et percutante. Pour elle la musique est une thérapie elle transforme ses émotions en musiques.









Igouh



Né à Lyon en 1992 et installé à Marseille depuis 5 ans, Igouh a d’abord fait parti de plusieurs collectifs à Lyon et a collaboré avec différents artistes avant de tracer son chemin seul. Actif depuis 2017, il a sorti plusieurs singles et EP aux sonorités variées apportant un soin particulier à l’écriture, à la manière de se raconter. Longtemps influencé par la funk en raison de sa ville d’origine, il travaille depuis presque 2 ans avec son beatmaker et DJ 4BR4, avec qui il forme un duo implacable. Igouh le considère comme un véritable architecte musical. Si le rap tout terrain était une catégorie, ce serait d’elle d’Igouh, tout comme on peut l’appliquer à 4BR4 en termes d’instrumentales. Son EP l’argent de la caf vol.1 sorti en décembre 2024 est devenu une réelle marque de fabrique, à l’image de ses t-shirts. .

Bibliothèque du Panier 3 rue de la prison, Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Over the years, Avec le Temps has become a not-to-be-missed event for lovers of the French-speaking scene, and has retained its essence: a space for artistic freedom, sharing and transmission.

