Iguerande en fête Route du Four à Chaux Iguerande vendredi 29 août 2025.

Route du Four à Chaux Esplanade de la gare Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : 1 EUR

Début : 2025-08-29 05:00:00

fin : 2025-08-30

2025-08-29 2025-08-30

Le repas à base d’escargots sera possible le vendredi soir, le samedi midi et le samedi soir jusqu’à épuisement des 1000 douzaines. Afin d’être sûr de pouvoir en déguster, il y aura possibilité de réserver sur place tout au long des deux journées.

Vendredi soir ce sera le groupe Les Cousins de Paray le Monial qui animera.

Et le samedi soir, changement d’ambiance avec le groupe Novita qui interprétera de la musique pop rock, variétés française et internationale.

Le programme est complété par

– un traditionnel vide greniers toute la journée du samedi à partir de 5h sur l’esplanade sans réservation pour 1€ du mètre linéaire.

– en clôture de la fête le feu d’artifice sera tiré le samedi soir à 22h30 et le bal populaire se déroulera de 22h30 à 2h du matin .

Route du Four à Chaux Esplanade de la gare Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 86 68 53 comitedesfetes.iguerande@gmail.com

