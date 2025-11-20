III Rencontres Euphrasie

Baraize Indre

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

2026-04-10

Les 3èmes rencontres Euphrasie seront de retour au printemps !V

Conférence illustrée, concert, contes, bal, stage de chants Berry, initiation aux danses de bal durant trois jours dans la Vallée de la Creuse.

Un petit avant-goût en vrac et partiel de la programmation de cette 3ème édition

La belle Suzon ; Tourmente ; Emilie Renoncet-Louise Toyer ; Jean-Claude Bray ; Feules ; Daniel Bernard ; Babek ; Chnut .

Notez les dates !!! .

Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire assonepeta@gmail.com

English :

The 2nd rencontres Euphrasie are approaching spring!

Come and celebrate trad singing in Baraize, there’ll be a lot of nice people!

German :

Das 2. Euphrasie-Treffen rückt mit dem Frühling näher!

Kommen Sie nach Baraize, um den traditionellen Gesang zu feiern, es wird viele schöne und nette Leute geben!

Italiano :

La seconda edizione dei Rencontres Euphrasie è alle porte!

Venite a festeggiare il canto tradizionale a Baraize, ci saranno persone fantastiche!

Espanol :

¡Los 2os Rencontres Euphrasie están a la vuelta de la esquina!

Ven a celebrar el canto tradicional en Baraize, ¡habrá gente estupenda!

L’événement III Rencontres Euphrasie Baraize a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée de la Creuse