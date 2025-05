IJAHMAN LEVI + CULTURE le concert reggae – Charleville-Mézières, 24 mai 2025 07:00, Charleville-Mézières.

L’association Sapristi!! continue de fêter ses 30 ans d’activisme sur les Ardennes dans l’organisation de concerts avec cette fois une soirée consacrée au reggae avec les performances exceptionnelles de Ijahman Levi et Culture ! Elbazart Selecta & Lord by TIaxnay, des groupes de passionnés carolos, se chargeront de DJs sets en première partie.Billetterie ● à Sedan MJC Calonne Pôle Culturel● à Charleville-Mézières Le Vert Bock (Rue du Théâtre) / La Plaque Tournante (rueBaron Quinart)Pour réserver, cliquez ici Prochains concerts Vendredi 13 juin 2025, dès 18H00 au Château de Remilly-Aillicourt Vincent B ( Pop Rock Chanson, Ardennes) Jake LA BOTZ ( Folk & Blues & Rock , USA) Dimanche 15 juin au Château de Remehan ( Pouru St Remy) dès 16H00 Lo’jo Dimanche 9 novembre 2025, Forum de Charleville-Mézières, 17h00 Steve’n’Seagulls Samedi 13 décembre 2025, MJC Calonne Sedan, 20h30 Triggerfinger

Le Forum 18 avenue Jean Jaurès

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 49 95 89 69

English :

The Sapristi!! association continues to celebrate 30 years of concert activity in the Ardennes, this time with an evening devoted to reggae, featuring exceptional performances by Ijahman Levi and Culture! Elbazart Selecta & Lord by TIaxnay, two groups of enthusiasts from the Ardennes, will play DJ sets in the first half.Tickets at:? in Sedan: MJC Calonne ? Pôle Culturel? in Charleville-Mézières: Le Vert Bock (Rue du Théâtre) / La Plaque Tournante (rueBaron Quinart)To book, click here Next concerts: Friday June 13, 2025, from 6:00 pm at Château de Remilly-Aillicourt: Vincent B ( Pop Rock Chanson, Ardennes) Jake LA BOTZ ( Folk & Blues & Rock , USA) Sunday June 15 at Château de Remehan ( Pouru St Remy) from 4:00 pm: Lo?jo Sunday, November 9, 2025, Forum de Charleville-Mézières, 5:00 PM: Steve?n?Seagulls Saturday, December 13, 2025, MJC Calonne Sedan, 8:30 PM: Triggerfinger

German :

Der Verein Sapristi!! feiert weiterhin sein 30-jähriges Bestehen in den Ardennen und organisiert Konzerte. Dieses Mal ist der Abend dem Reggae gewidmet, mit den außergewöhnlichen Darbietungen von Ijahman Levi und Culture! Elbazart Selecta & Lord by TIaxnay, zwei Bands aus Carolina, werden als Vorgruppe DJ-Sets auflegen.Tickets:? in Sedan: MJC Calonne ? Pôle Culturel? in Charleville-Mézières: Le Vert Bock (Rue du Théâtre) / La Plaque Tournante (rueBaron Quinart)Um zu reservieren, klicken Sie hier Nächste Konzerte: Freitag, 13. Juni 2025, ab 18 Uhr im Schloss Remilly-Aillicourt: Vincent B ( Pop Rock Chanson, Ardennen) Jake LA BOTZ ( Folk & Blues & Rock , USA) Sonntag, 15. Juni im Schloss Remehan ( Pouru St Remy) ab 16 Uhr: Lo?jo Sonntag, 9. November 2025, Forum de Charleville-Mézières, 17.00 Uhr: Steve?n?Seagulls Samstag, 13. Dezember 2025, MJC Calonne Sedan, 20.30 Uhr: Triggerfinger

Italiano :

L’associazione Sapristi!!! continua a festeggiare i suoi 30 anni di organizzazione di concerti nelle Ardenne, questa volta con una serata dedicata al reggae con le eccezionali performance di Ijahman Levi e Culture! Elbazart Selecta & Lord by TIaxnay, due gruppi di appassionati delle Ardenne, si esibiranno in DJ set nel primo tempo.Biglietti presso:? a Sedan: MJC Calonne ? Pôle Culturel? a Charleville-Mézières: Le Vert Bock (Rue du Théâtre) / La Plaque Tournante (rueBaron Quinart)Per prenotare, cliccare qui Prossimi concerti: venerdì 13 giugno 2025, dalle ore 18.00 al Château de Remilly-Aillicourt: Vincent B ( Pop Rock Chanson, Ardenne) Jake LA BOTZ ( Folk & Blues & Rock , USA) domenica 15 giugno al Château de Remehan ( Pouru St Remy) dalle ore 16.00: Lo?jo Domenica 9 novembre 2025, Forum di Charleville-Mézières, ore 17.00: Steve?n?Seagulls Sabato 13 dicembre 2025, MJC Calonne Sedan, ore 20.30: Triggerfinger

Espanol :

La asociación Sapristi!! sigue celebrando sus 30 años organizando conciertos en las Ardenas, esta vez con una velada dedicada al reggae que contará con las actuaciones excepcionales de Ijahman Levi y Culture! Elbazart Selecta & Lord by TIaxnay, dos grupos de aficionados de las Ardenas, pincharán en la primera parte.Entradas en:? en Sedan: MJC Calonne ? Pôle Culturel? en Charleville-Mézières: Le Vert Bock (Rue du Théâtre) / La Plaque Tournante (rueBaron Quinart)Para reservar, haga clic aquí Próximos conciertos: Viernes 13 de junio de 2025, a partir de las 18.00 h en el Château de Remilly-Aillicourt: Vincent B ( Pop Rock Chanson, Ardennes) Jake LA BOTZ ( Folk & Blues & Rock , USA) Domingo 15 de junio en el Château de Remehan ( Pouru St Remy) a partir de las 16.00 h: Lo?jo Domingo 9 de noviembre de 2025, Forum de Charleville-Mézières, 17:00: Steve?n?Seagulls Sábado 13 de diciembre de 2025, MJC Calonne Sedan, 20:30: Triggerfinger

