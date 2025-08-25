IJSBERG Machecoul-Saint-Même

IJSBERG Machecoul-Saint-Même vendredi 13 février 2026.

IJSBERG

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

IJSBERG est une ode à la nature dans toute sa beauté et sa complexité

La Terre est fatiguée. Elle a décidé de prendre un peu de repos. De son sommeil va naître un hiver pas comme les autres !

Le récit d’IJSBERG plonge dans un univers à part, drôle et cotonneux ; dans une forêt où un vieil homme hirsute vit paisiblement. Jusqu’au jour où un iceberg s’échoue près de sa cabane. Le passé et le futur se rencontrent alors, la neige fait de la musique, les arbres parlent, et les lapins craignent toujours les loups qui ont faim.

Avec ses corps en mouvement, sa poésie musicale et sa vidéo inspirée des paysages nordiques, IJSBERG est une ode à la nature dans toute sa beauté et sa complexité. Une ode qui questionne aussi notre rapport au vivant et repense la Nature comme un personnage essentiel à part entière.

Dès 7 ans

Durée 1h

Tarif 7€ à 17€ .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45 billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

English :

IJSBERG is an ode to nature in all its beauty and complexity

German :

IJSBERG ist eine Ode an die Natur in ihrer ganzen Schönheit und Komplexität

Italiano :

IJSBERG è un’ode alla natura in tutta la sua bellezza e complessità

Espanol :

IJSBERG es una oda a la naturaleza en toda su belleza y complejidad

L’événement IJSBERG Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Sud Retz Atlantique