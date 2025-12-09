Ijsberg théâtre gestuel Decazeville

Decazeville Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Espace Yves Roques Decazeville 20h30

Spectacle de mime, poétique, doux et apocalyptique.

Avec ses corps en mouvement, sa poésie musicale et vidéo inspirée des paysages nordiques, IJSBERG est une ode à la nature dans toute sa beauté et sa complexité. IJSBERG questionne notre rapport au vivant et nous propose d’imaginer un nouvel horizon où la Nature est un personnage à part entière. Le récit d’IJSBERG nous plonge dans un univers à part, drôle et cotonneux ; dans une forêt où un vieil homme hirsute vit paisiblement. Jusqu’au jour où un iceberg s’échoue près de sa cabane.

Durée : 1h10. A partir de 8 ans.

Tarif : 10€ réduit : 5€ (sur présentation d’un justificatif).

Billetterie à l’Office de Tourisme de Decazeville, sur le site www.decazeville-communauté.fr ou au guichet (ouverture 35 minutes avant le spectacle, dans la limite des places disponibles).

Service Culture de Decazeville Communauté 05 65 43 95 15 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie

