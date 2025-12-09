Ijsberg théâtre gestuel Decazeville
Ijsberg théâtre gestuel Decazeville mardi 9 décembre 2025.
Ijsberg théâtre gestuel
Decazeville Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
Espace Yves Roques Decazeville 20h30
Spectacle de mime, poétique, doux et apocalyptique.
Avec ses corps en mouvement, sa poésie musicale et vidéo inspirée des paysages nordiques, IJSBERG est une ode à la nature dans toute sa beauté et sa complexité. IJSBERG questionne notre rapport au vivant et nous propose d’imaginer un nouvel horizon où la Nature est un personnage à part entière. Le récit d’IJSBERG nous plonge dans un univers à part, drôle et cotonneux ; dans une forêt où un vieil homme hirsute vit paisiblement. Jusqu’au jour où un iceberg s’échoue près de sa cabane.
Durée : 1h10. A partir de 8 ans.
Tarif : 10€ réduit : 5€ (sur présentation d’un justificatif).
Billetterie à l’Office de Tourisme de Decazeville, sur le site www.decazeville-communauté.fr ou au guichet (ouverture 35 minutes avant le spectacle, dans la limite des places disponibles).
Service Culture de Decazeville Communauté 05 65 43 95 15 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie
