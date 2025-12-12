IKE – LA NOUVELLE SEINE Paris
IKE – LA NOUVELLE SEINE Paris mardi 10 mars 2026.
IKE Début : 2026-03-10 à 21:00. Tarif : – euros.
Ike, c’est un peu comme votre cerveau un lundi matin : un mélange explosif de génie et de WTF.Mais promis, vous sortirez de là avec le sourire (et peut-être quelques questions existentielles).Entre Paris, Fort de France et Dublin, embarquez pour une thérapie par le rire !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75