IKEBANA FESTIVAL Tanabata Hana Matsuri 2026 Palais ducal Nevers

IKEBANA FESTIVAL Tanabata Hana Matsuri 2026

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Votre professeur sera cette année Pascale Vrignaud, professeure certifiée de l’ecole Sogetsu, membre de l’Association Ikebana Sogetsu branche francaise et également artisan fleuriste HANAKAWA

Vous aurez à nouveau le plaisir d’arranger les fleurs dans la jolie salle du Palais Ducal. Etage 2 apres avoir visité l’étage 1 dédié aux expositions où vous pourrez admirer un arrangement plus imposant que l’on trouve fréquemment au Japon à l’entree des magasins ou des hôtels.

Pour la séance, les fleurs, contenants, ciseaux sont fournis, vous repartirez avec votre arrangement.

Rendez vous les 11 de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30 et le 12 de 11h à 12h30. .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : IKEBANA FESTIVAL Tanabata Hana Matsuri 2026

L’événement IKEBANA FESTIVAL Tanabata Hana Matsuri 2026 Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)