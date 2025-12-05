Ikerzaleak fête ses 40 ans Maison du patrimoine Mauléon-Licharre

Ikerzaleak fête ses 40 ans

Maison du patrimoine 10 Rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Ikerzaleak vous invite à Mauléon.

Depuis 1985, l’association oeuvre à mieux faire connaître le territoire au travers de livres, d’expositions, de rencontres. Leurs recherches englobent l’archéologie, l’histoire industrielle, l’histoire locale qui, souvent, rejoint l’Histoire. Les projets ne manquent pas et ils en dévoileront, peut-être, quelques uns. La réunion sera suivie du verre de l’amitié. .

