IL A LA COTE DEVOS – SALLE EURYTHMIE Montauban

IL A LA COTE DEVOS – SALLE EURYTHMIE Montauban mardi 10 février 2026.

IL A LA COTE DEVOS Début : 2026-02-10 à 20:30. Tarif : – euros.

IL A LA COTE DEVOSDevos c’est un humour qui passe par un amour dévorant des mots. Mieux que personne, il a su « parler pour ne rien dire » et, à partir de situations vécues par un simple quidam, créer un monde où plus rien ne tient en place. À la fois sur scène et à la mise en forme, Daniel Benoin et ses amis comédiens s’emparent des grands textes de Raymond Devos avec délectation.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE EURYTHMIE RUE SALVADOR ALLENDE 82000 Montauban 82