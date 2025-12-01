Il Barbieri di Siviglia Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Vendredi 26 décembre 2025 à partir de 20h.

Dimanche 28 décembre 2025 à partir de 14h30.

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h.

Vendredi 2 janvier 2026 à partir de 20h.

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 14h30. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 41 EUR

Début : 2025-12-26 14:30:00

fin : 2026-01-04

2025-12-26 2025-12-28 2025-12-31 2026-01-02 2026-01-04

Chef-d’œuvre absolu du répertoire comique.

Gioacchino ROSSINI



Chef-d’œuvre absolu du répertoire comique, Le Barbier de Séville a essuyé un fiasco retentissant à Rome lors de la création. Rossini avait eu le tort de reléguer dans l’ombre l’opéra de Paisiello, premier inspiré par la pièce de Beaumarchais.



Aujourd’hui, le célèbre air de Figaro Largo al factotum , la cavatine de Rosine Una voce poco fa , l’air de la calomnie, les duos pimentés et les finales endiablés sont sur toutes les lèvres. Et dire que Rossini a composé ce miracle de grâce et de finesse en quinze jours seulement !



Très colorée et pleine de vie, la coproduction de l’Opéra du Rhin et de l’Opéra de Normandie ne coupe pas les cheveux en quatre et ne devrait pas entraîner de crêpage de chignon à l’entracte. Sourire et bonne humeur garantis ! Mauvais coucheurs et autres raseurs, passez votre chemin !



OPÉRA EN 2 ACTES



Livret de STERBINI d’après BEAUMARCHAIS

Création à Rome, au Teatro Argentina, le 20 février 1816

Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 15 février 2018



COPRODUCTION

Opéra national du Rhin Opéra de Rouen-Normandie



Direction musicale Alessandro CADARIO

Mise en scène, décors et costumes Pierre-Emmanuel ROUSSEAU

Assistant à la mise en scène Achille JOURDAIN

Lumières Gilles GENTNER





Rosine Éléonore PANCRAZI

Berta Andreea SOARE



Le Comte Almaviva Santiago BALLERINI

Figaro Vito PRIANTE

Le Docteur Bartolo Marc BARRARD

Don Basilio Alessio CACCIAMANI

Fiorello Gilen GOICOECHEA



Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille



ACCESSIBILITÉ

Dispositif de gilets vibrants pour les représentations des 28 décembre et 2 janvier. .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

