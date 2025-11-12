IL BAROCCO VIVALDI, VALENTINI, PLATTI Place Roger Panouse Tournefeuille

IL BAROCCO VIVALDI, VALENTINI, PLATTI

Place Roger Panouse L’ESCALE Tournefeuille Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 29 EUR

Vivaldi est un travailleur. Forcené ! Prolifique. Des centaines de concerti, des opéras, des cantates…

La musique et le violon sont pour lui comme pour tous ses contemporains compositeurs, un métier, un gagne-pain . Et cette vision utilitariste , qui va perdurer jusqu’au 20e siècle, nous a donné des chefs d’oeuvre. La contrainte, les contraintes, obligent à se transcender.

Cette musique offerte par l’Orchestre de Chambre de Toulouse est un véritable feu d’artifice. 5 .

English :

Vivaldi is a hard worker. Hard-working! Prolific. Hundreds of concerti, operas, cantatas?

German :

Vivaldi ist ein Arbeiter. Forciert! Vielseitig. Hunderte von Konzerten, Opern, Kantaten?

Italiano :

Vivaldi è un gran lavoratore. Un gran lavoratore! Prolifico. Centinaia di concerti, opere, cantate?

Espanol :

Vivaldi es muy trabajador. ¡Trabajador! Prolífico. Cientos de conciertos, óperas, cantatas..

