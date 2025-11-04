IL CIMENTO DELL’ARMONIA E DELL’INVENTIONE Anne Teresa de Keersmaeker, Radouan Mriziga / Rosas, A7LA5 TnBA Bordeaux

IL CIMENTO DELL’ARMONIA E DELL’INVENTIONE

Anne Teresa de Keersmaeker, Radouan Mriziga / Rosas, A7LA5 4 – 6 novembre TnBA Gironde

Début : 2025-11-04T19:30:00 – 2025-11-04T21:00:00

Fin : 2025-11-06T19:30:00 – 2025-11-06T21:00:00

Anne Teresa de Keersmaeker, Radouan Mriziga / Rosas, A7LA5

Mu·es par le même attrait pour la nature, la géométrie et l’abstraction incarnée, les chorégraphes Anne Teresa de Keersmaeker et Radouan Mriziga s’emparent ici des Quatre saisons de Vivaldi. Grâce à une fine relecture de la partition de ce « tube », leur spectacle en déploie toute la densité. Tout en explorant la palette d’émotions qu’offre cet hymne à la nature, écrit en Méditerranée il y a 300 ans, il et elle l’envisagent comme matière pour penser les enjeux écologiques et géopolitiques actuels. Au plateau, 4 interprètes virtuoses se livrent à une chorégraphie mathématique, hybridée de hip-hop et de break. Et incarnent cette célébration inquiète du vivant, où le dialogue entre musique et danse fait entendre l’urgence de panser le monde de ses crises.

en cooganisation avec l’ONB et en partenariat avec le tnba

Mar. 4, mer. 5 et jeu. 6 novembre – 19h30

90 min – à partir de 14 ans

Grande salle Vitez – tnba (Bordeaux)

TnBA 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

©Anne Van Aerschot