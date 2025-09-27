Il est 17 heures, la forêt s’éveille route du Quesnoy Locquignol

Il est 17 heures, la forêt s’éveille

route du Quesnoy Pâture d’Haisne Locquignol Nord

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27 19:30:00

En fin d’après midi et jusqu’à la tombée de la nuit les lisières et les sentiers des forêts s’animent. Les oiseaux chantent, les chevreuils quittent leur reposée, les cerfs manifestent leur désir de se reproduire, les papillons et libellules du bord de l’étang profitent des derniers rayons du soleil. C’est le moment, si la chance nous sourit, de faire de belles rencontres.

English :

From late afternoon until nightfall, the forest edges and paths come alive. The birds sing, the deer leave their resting place, the stags show their desire to reproduce, the butterflies and dragonflies by the pond enjoy the last rays of sunshine. If we’re lucky, it’s a great time to meet new people.

German :

Am späten Nachmittag und bis zum Einbruch der Dunkelheit erwachen die Waldränder und -pfade zum Leben. Die Vögel singen, die Rehe verlassen ihren Ruheplatz, die Hirsche zeigen ihren Wunsch nach Fortpflanzung, die Schmetterlinge und Libellen am Teichufer genießen die letzten Sonnenstrahlen. Es ist die Zeit, in der man, wenn man Glück hat, schöne Begegnungen machen kann.

Italiano :

Dal tardo pomeriggio fino al tramonto, i margini e i sentieri della foresta si animano. Gli uccelli cantano, i cervi lasciano il loro luogo di riposo, i cervi mostrano il loro desiderio di riprodursi e le farfalle e le libellule sulle rive dello stagno si godono gli ultimi raggi di sole. Se siete fortunati, è un ottimo momento per incontrare nuove persone.

Espanol :

Desde última hora de la tarde hasta el anochecer, los bordes del bosque y los senderos cobran vida. Los pájaros cantan, los ciervos abandonan su lugar de descanso, los venados muestran su deseo de reproducirse y las mariposas y libélulas de las orillas del estanque disfrutan de los últimos rayos de sol. Si tienes suerte, es un buen momento para conocer gente nueva.

