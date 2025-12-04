Il Est Temps À Nouveau ! Concert Espace Noriac Limoges

Il Est Temps À Nouveau ! Concert

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-09

La troupe Swing mélodies est heureuse de revenir sur les planches de Noriac avec son tout nouveau spectacle de variété-cabaret intitulé Il est temps à nouveau ! . Pendant un peu plus de 2h15, ces chanteurs passionnés vous proposent un programme diversifié issu de la variété française ou internationale, actuelle ou un peu plus ancienne, telle que Mylène Farmer, Jacques Brel, Patrick Fiori, Tina Turner, Johnny Hallyday, Clara Luciani, Véronique Sanson, Michel Jonasz, Juliette Armanet… Agrémenté de chorégraphies et rempli d’humour, cet évènement promet d’être un moment unique, côtoyant musique et gaieté, idéal pour toute la famille. Venez nombreux savourer ce spectacle envoûtant qui est à consommer sans modération !! Ils ont hâte de vous retrouver !

Réservation par mail ou par téléphone ( en lien). .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 93 34 05 swing.melodies@free.fr

English : Il Est Temps À Nouveau ! Concert

