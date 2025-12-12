IL ÉTAIT DEUX VOIX – Essaion de Paris Paris

IL ÉTAIT DEUX VOIX Début : 2026-03-02 à 14:20. Tarif : – euros.

Deux explorateurs-musiciens vous proposent un merveilleux tour du monde à travers des contes de tous horizons ! Quelle histoire désignera le dé ?Accompagnés de leurs seules guitares, ils ont parcouru les contrées les plus lointaines et ont rapporté avec eux les plus belles histoires.Du récit mythologique aux contes d’Andersen, en passant par les Milles et une Nuits, lancez le dé et partez à l’aventure avec les baladins globe-trotteurs…!Spectacle musical de 4 à 12 ansDurée: 55 minutesAvec: Rémi Poureyron, Ugo BardMise en scène: Lucas BottiniAuteurs: Rémi Poureyron, Ugo BardPresse: TTT. On ne peut que saluer le choix, la réécriture et la mise en musique originale des contes, que l’interprétation de ce duo rythme et met parfaitement en lumière. Un Régal. Françoise Sabatier-Morel Télérama

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75