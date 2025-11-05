Il était encore une fois… Rue du haut mur Brix

Il était encore une fois… Rue du haut mur Brix mercredi 5 novembre 2025.

Il était encore une fois…

Rue du haut mur Parking de l’école Brix Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 10:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Créabus salle de spectacle itinérant.

A partir de 3 ans 45 mn gratuit.

Sur réservation. .

Rue du haut mur Parking de l’école Brix 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 93 35 bibliothequebrix@orange.fr

English : Il était encore une fois…

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Il était encore une fois… Brix a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Cotentin Le Val de Saire