IL ETAIT UNE FEE ART NOVA SUR GLACE – PATINOIRE MICHEL RAFFOUX-DUNKERQUE Dunkerque

‘IL ETAIT UNE FEE’ ART NOVA SUR GLACE Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

CLP PRODUCTIONS PRÉSENTE : IL ETAIT UNE FEELa compagnie ART NOVA SUR GLACE présente son nouveau spectacle :IL ETAIT UNE FEEEt si derrière chaque grande histoire, il y avait toujours… une fée ?Avec « Il était une fée », Art Nova sur Glace propose un voyage poétiqued’une heure. Ce spectacle, porté par 14 artistes internationaux, revisite troiscontes universels où la magie des fées transforme la vie de leurs héros.Cendrillon: l’amour libérateur qui transforme la vie d’une jeune fille grâce à lamagie de sa marraine la bonne Fée.Casse-Noisette: la liberté retrouvée, guidée par les pouvoirs de la FéeDragée à travers un monde de rêve.Pinocchio: l’humanité de Pinocchio, éveillé par l’amour de son père et de laFée Bleue.À travers ces histoires intemporelles, « Il était une fée » met en lumière lerôle essentiel de ces figures mystérieuses et bienveillantes qui, d’un geste,ouvrent la voie vers la transformation, l’espoir et la liberté.C’est en croyant en elles que l’impossible devient réalité.Sous la chorégraphie de Laurent Porteret et la mise en scène de NathaliePasini, le spectacle mêle virtuosité, poésie et modernité : des chorégraphiesoriginales, des musiques envoûtantes et des costumes scintillantstransforment la glace en un écrin de rêve, créant une atmosphère magique etcaptivante.« Il était une fée » est un spectacle intense et universel qui émerveillera petitset grands. Il célèbre la magie, l’amour et la liberté retrouvée, tout en rappelantà chacun qu’une fée veille toujours quelque part…

PATINOIRE MICHEL RAFFOUX-DUNKERQUE ROUTE DU QUAI FREYCINET 3,MOLE 1 59140 Dunkerque 59