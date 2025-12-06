Il était une fée Châteauroux

Il était une fée

Pour célébrer l’inauguration de la Patinoire de Châteauroux, la compagnie Art Nova sur Glace vous offre un moment de grâce et de magie avec son spectacle Il était une fée le samedi 6 décembre à 18h.

Et si derrière chaque grande histoire, il y avait toujours… une fée ?

Laissez-vous emporter par ce spectacle familial de 40 minutes proposé par la compagnie Art Nova sur Glace.

Un voyage poétique et enchanteur, où la magie des fées transforme à jamais le destin de leurs héros… et émerveillera petits et grands.

Ce spectacle vous est proposé gratuitement dans le cadre de l’inauguration de la patinoire de Châteauroux qui sera accessible du 6 décembre au 5 janvier, sur le parvis d’Equinoxe. .

To celebrate the inauguration of the Châteauroux skating rink, the Art Nova sur Glace company offers you a moment of grace and magic with its show Il était une fée on Saturday December 6 at 6pm.

Zur Feier der Einweihung der Eisbahn von Châteauroux bietet Ihnen das Ensemble Art Nova sur Glace am Samstag, den 6. Dezember um 18 Uhr mit seiner Show Il était une fée einen Moment der Anmut und Magie.

Per festeggiare l’inaugurazione della pista di pattinaggio di Châteauroux, la compagnia Art Nova sur Glace vi offre un momento di grazia e magia con lo spettacolo Il était une fée (C’era una fata), sabato 6 dicembre alle 18.00.

Para celebrar la inauguración de la Pista de Hielo de Châteauroux, la compañía Art Nova sur Glace le ofrece un momento de gracia y magia con su espectáculo Il était une fée (Había un hada) el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas.

