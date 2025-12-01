Il était une fée spectacle de patinage La Bresse
Il était une fée spectacle de patinage
2B Rue des Proyes La Bresse Vosges
Début : Lundi Lundi 2025-12-29 18:30:00
fin : 2025-12-29
2025-12-29
Venez assister au magnifique spectacle de patinage Il était une fée . Spectacle sous la Halle Patinoire par Art Nova sur Glace. Entrée gratuite, places limitées.Tout public
2B Rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 37 37 patinoire@labresse.fr
English :
Come and see the magnificent skating show Il était une fée . Show in the Halle Patinoire by Art Nova sur Glace. Free admission, limited seating.
L’événement Il était une fée spectacle de patinage La Bresse a été mis à jour le 2025-12-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES