Il était une fée spectacle de patinage La Bresse

Il était une fée spectacle de patinage

2B Rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-29 18:30:00

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Venez assister au magnifique spectacle de patinage Il était une fée . Spectacle sous la Halle Patinoire par Art Nova sur Glace. Entrée gratuite, places limitées.Tout public

2B Rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 37 37 patinoire@labresse.fr

English :

Come and see the magnificent skating show Il était une fée . Show in the Halle Patinoire by Art Nova sur Glace. Free admission, limited seating.

