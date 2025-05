Il était une fleur Mahina Khanum Danse, Théâtre dès 4 ans – Théâtre Mandapa Paris, 4 juin 2025, Paris.

Il était une fleur

Mahina Khanum

Danse, Théâtre dès 4 ans Théâtre Mandapa Paris Mercredi 4 juin, 14h00 enfant 8 et adulte 10

Une jeune française, partie apprendre la danse en Inde, se lance à la recherche d’une fleur extraordinaire que son sévère professeur lui demande de mimer en gestes poétiques.

Commence un voyage initiatique entre légende et réalité, où les héros de la mythologie hindoue affrontent les vieux démons de l’humanité actuelle.

Mahina Khanum et Avishaï Léger-Tanger font dialoguer les arts anciens de l’Inde avec les techniques de l’ère numérique pour proposer des créations inédites, à la fois divertissantes et instructives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-04T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-04T15:00:00.000+02:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/il-etait-une-fleur-1 01 45 89 99 00

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00