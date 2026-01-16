Il était une « foi » le stade rennais Auditorium des Champs Libres Rennes Jeudi 19 février, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Venez célébrer les 125 ans du Stade Rennais Football Club avec une conférence tout public spécialement adaptée pour les jeunes.

Au programme : un voyage en images et en musique à travers l’histoire du club et des jeux interactifs. Après la conférence, le public est invité à s’exprimer sur son attachement au club et à ce qu’il rêve pour le Stade Rennais… dans 125 ans ! À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-19T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-19T16:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



