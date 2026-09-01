IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie Mairie d’Allenjoie Allenjoie

Informations pratiques

Allenjoie

IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie

Mairie d’Allenjoie Grande Rue Allenjoie Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Partez à la découverte d’Allenjoie, dont l’histoire remonte à plusieurs siècles.

Si les traces de son occupation sont très anciennes, les vestiges qui façonnent encore aujourd’hui le village datent pour la plupart du XIXe siècle.

Au fil de la visite, laissez-vous surprendre par la diversité de son patrimoine, des fontaines au temple, en passant par la chapelle et les anciennes fermes.

Une découverte qui vous permettra de percer les secrets d’un village au riche patrimoine. .

Mairie d’Allenjoie Grande Rue Allenjoie 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie

L’événement IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie Allenjoie a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD