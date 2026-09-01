IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie Mairie d’Allenjoie Allenjoie
mardi 22 septembre 2026 · Mairie d'Allenjoie · Allenjoie
Informations pratiques
Allenjoie
IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie
Mairie d’Allenjoie Grande Rue Allenjoie Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Partez à la découverte d’Allenjoie, dont l’histoire remonte à plusieurs siècles.
Si les traces de son occupation sont très anciennes, les vestiges qui façonnent encore aujourd’hui le village datent pour la plupart du XIXe siècle.
Au fil de la visite, laissez-vous surprendre par la diversité de son patrimoine, des fontaines au temple, en passant par la chapelle et les anciennes fermes.
Une découverte qui vous permettra de percer les secrets d’un village au riche patrimoine. .
Mairie d’Allenjoie Grande Rue Allenjoie 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie
L’événement IL ETAIT UNE FOIS Allenjoie Allenjoie a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD