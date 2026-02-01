Il était une fois Auxerre Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Il était une fois Auxerre Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre samedi 14 février 2026.

Il était une fois Auxerre

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-28 16:30:00

Date(s) :
2026-02-14 2026-02-18 2026-02-25 2026-02-28 2026-03-04 2026-04-06 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22

Une heure trente pour plonger dans deux mille ans d’histoire ! Ruelles étroites, monuments spectaculaires, anecdotes surprenantes les guides-conférenciers transforment chaque coin de rue en voyage dans le temps.   .

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19  info@ot-auxerre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Il était une fois Auxerre

L’événement Il était une fois Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Auxerrois