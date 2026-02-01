Il était une fois Auxerre Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-28 16:30:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-18 2026-02-25 2026-02-28 2026-03-04 2026-04-06 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22
Une heure trente pour plonger dans deux mille ans d’histoire ! Ruelles étroites, monuments spectaculaires, anecdotes surprenantes les guides-conférenciers transforment chaque coin de rue en voyage dans le temps. .
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
English : Il était une fois Auxerre
