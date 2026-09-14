IL ÉTAIT UNE FOIS… DALÍ ET LES CLASSIQUES HÔTEL ALBERT 1ER Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

IL ÉTAIT UNE FOIS… DALÍ ET LES CLASSIQUES

HÔTEL ALBERT 1ER 5 rue JF Kennedy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 10:00:00

fin : 2027-02-21 20:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Une nouvelle exposition événement dans les salons de l’Hôtel Albert 1er, au cœur de Toulouse.

Plus de 150 œuvres et objets originaux sont mis en scène pour découvrir un dialogue inédit entre Salvador Dalí et deux monuments de la littérature : la Divine Comédie de Dante et les Fables de La Fontaine. Gravures, lithographies, sculptures, céramiques, porcelaines, magazines vintage et publicités d’époque révèlent un Dalí inattendu : lecteur passionné, interprète visionnaire et provocateur des grands classiques.

Dans les salons de l’Hôtel Albert 1er, à 100 mètres du Capitole, plongez dans un nouveau parcours scénographié où chaque espace vous interpelle et dévoile une autre facette de l’univers dalinien : de l’Enfer au Paradis, du bestiaire fantastique de La Fontaine aux symboles emblématiques de Dalí, sans oublier les couvertures de magazines qui ont contribué à façonner sa légende. Un ensemble exceptionnel de seize publicités réalisées pour la marque Bryans y sera aussi présenté pour la première fois dans son intégralité.

Collectionneur-passionné et commissaire de l’exposition, Mickael Mamou sera présent quotidiennement pour accueillir les visiteurs, raconter Dalí et partager les histoires, les symboles et les secrets qui se cachent derrière les œuvres de sa collection.

Bon à savoir :

– Jauge maximum de 35/40 personne par créneau horaire

– Visite guidée gratuite pour les groupes et les classes d’élèves sur réservation.

– Sur place, mise à disposition d’un petit guide du visiteur, disponible en 3 langues (FR, UK et ES). 8 .

HÔTEL ALBERT 1ER 5 rue JF Kennedy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 7 67 69 27 55

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English :

A new exhibition and event in the ballrooms of the Hôtel Albert 1er, in the heart of Toulouse.

L’événement IL ÉTAIT UNE FOIS… DALÍ ET LES CLASSIQUES Toulouse a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE