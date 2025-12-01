Il était une fois dans la mine Visite de la mine Gabe Gottes Sainte-Marie-aux-Mines

Il était une fois dans la mine Visite de la mine Gabe Gottes Sainte-Marie-aux-Mines lundi 22 décembre 2025.

Il était une fois dans la mine Visite de la mine Gabe Gottes

5 Rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22 16:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-28 2025-12-30 2026-01-03

Dans une atmosphère faite de contrastes, venez découvrir les anciennes mines d’argent et leurs secrets avec la visite Ombres et Lumières en plein cœur de la mine Gabe-Gottes.

Laissez-vous enchanter par la magie d’un parcours souterrain à la lueur de la flamme !

À la lueur des bougies, parcourez les galeries taillées il y a 500 ans et laissez-vous gagner par la magie du lieu où se mêlent ombres, lumières, silences, résonances l’univers des mineurs d’antan.

Une visite insolite à la lueur des bougies.

Une atmosphère surprenante et sensorielle.

Un temps convivial autour de boissons chaudes et de bredele au cœur de la montagne. .

5 Rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 62 11 contact@asepam.org

English :

In an atmosphere of contrasts, come and discover the old silver mines and their secrets with the Ombres et Lumières tour in the heart of the Gabe-Gottes mine.

German :

Entdecken Sie in einer Atmosphäre voller Kontraste die alten Silberminen und ihre Geheimnisse mit der Tour « Ombres et Lumières » (Schatten und Licht) im Herzen der Mine Gabe-Gottes.

Italiano :

In un’atmosfera di contrasti, venite a scoprire le antiche miniere d’argento e i loro segreti con il tour Ombre e luci nel cuore della miniera di Gabe-Gottes.

Espanol :

En un ambiente de contrastes, venga a descubrir las antiguas minas de plata y sus secretos con la visita Sombras y Luces en el corazón de la mina Gabe-Gottes.

L’événement Il était une fois dans la mine Visite de la mine Gabe Gottes Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de tourisme du Val d’Argent