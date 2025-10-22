Il était une fois des histoires Bibliothèque Multimédia Guéret

Il était une fois des histoires

Il était une fois des histoires Bibliothèque Multimédia Guéret mercredi 22 octobre 2025.

Il était une fois des histoires

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22

Date(s) :
2025-10-22

Les bénévoles de Lire et Faire Lire proposent des lectures aux enfants jusqu’à 8 ans. L’accès est gratuit et ne nécessite pas de s’inscrire.   .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

English : Il était une fois des histoires

German : Il était une fois des histoires

Italiano :

Espanol : Il était une fois des histoires

L’événement Il était une fois des histoires Guéret a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Grand Guéret