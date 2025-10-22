Il était une fois des histoires Bibliothèque Multimédia Guéret

Il était une fois des histoires Bibliothèque Multimédia Guéret mercredi 22 octobre 2025.

Il était une fois des histoires

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Gratuit

2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Les bénévoles de Lire et Faire Lire proposent des lectures aux enfants jusqu'à 8 ans. L'accès est gratuit et ne nécessite pas de s'inscrire.

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

