Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota Lille
Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota Lille dimanche 4 janvier 2026.
Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota
Place Sébastopol – Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 17:30:00
fin : 2026-01-04 19:30:00
Date(s) :
2026-01-04
Sous la direction de Marcello Rota, chef d’orchestre de renommée internationale et neveu de Nino Rota, les célèbres solistes Nello Salza (trompette), Ludovico Fulci (piano) et Susanna Rigacci (soprano), qui ont collaboré pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone avec plus de 500 concerts à travers le monde, interprètent des pièces magistrales du répertoire. Vivez les moments clés de leurs carrières exceptionnelles à travers les musiques de films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada).
Info, Groupes et CE 03.21.26.52.94 [info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr)
Lien YouTube [https://youtu.be/cAOOEsf5PZY](https://youtu.be/cAOOEsf5PZY)
Site internet [https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/](https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/)
Facebook [https://www.facebook.com/indigoproductionsniort](https://www.facebook.com/indigoproductionsniort)
Sous la direction de Marcello Rota, chef d’orchestre de renommée internationale et neveu de Nino Rota, les célèbres solistes Nello Salza (trompette), Ludovico Fulci (piano) et Susanna Rigacci (soprano), qui ont collaboré pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone avec plus de 500 concerts à travers le monde, interprètent des pièces magistrales du répertoire. Vivez les moments clés de leurs carrières exceptionnelles à travers les musiques de films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada).
Info, Groupes et CE 03.21.26.52.94 [info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr)
Lien YouTube [https://youtu.be/cAOOEsf5PZY](https://youtu.be/cAOOEsf5PZY)
Site internet [https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/](https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/)
Facebook [https://www.facebook.com/indigoproductionsniort](https://www.facebook.com/indigoproductionsniort) .
Place Sébastopol – Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 54 44 50 billetterie.sebastopol@nordnet.fr
English :
Under the direction of Marcello Rota, world-renowned conductor and nephew of Nino Rota, renowned soloists Nello Salza (trumpet), Ludovico Fulci (piano) and Susanna Rigacci (soprano), who have collaborated with Ennio Morricone for over 30 years and given more than 500 concerts worldwide, perform masterpieces from the repertoire. Experience the key moments of their exceptional careers through film scores by Sergio Leone (The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon a Time in the West?), Francis Ford Coppola (The Godfather?) and Federico Fellini (La Strada).
Info, Groups and CE: 03.21.26.52.94 ? [info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr)
YouTube link: [https://youtu.be/cAOOEsf5PZY](https://youtu.be/cAOOEsf5PZY)
Website: [https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/](https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/)
Facebook [https://www.facebook.com/indigoproductionsniort](https://www.facebook.com/indigoproductionsniort)
German :
Unter der Leitung von Marcello Rota, dem international renommierten Dirigenten und Neffen von Nino Rota, spielen die berühmten Solisten Nello Salza (Trompete), Ludovico Fulci (Klavier) und Susanna Rigacci (Sopran), die seit über 30 Jahren mit Ennio Morricone zusammenarbeiten und über 500 Konzerte auf der ganzen Welt gegeben haben, meisterhafte Stücke aus dem Repertoire. Erleben Sie die Schlüsselmomente ihrer außergewöhnlichen Karrieren mit Filmmusik von Sergio Leone (Der gute Mensch, der böse Mensch und der Schurke, Es war einmal im Westen?), Francis Ford Coppola (Der Pate?) und Federico Fellini (La Strada).
Infos, Gruppen und EC: 03.21.26.52.94 ? [info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr)
YouTube-Link: [https://youtu.be/cAOOEsf5PZY](https://youtu.be/cAOOEsf5PZY)
Website: [https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/](https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/)
Facebook: [https://www.facebook.com/indigoproductionsniort](https://www.facebook.com/indigoproductionsniort)
Italiano :
Diretti da Marcello Rota, direttore d’orchestra di fama internazionale e nipote di Nino Rota, i famosi solisti Nello Salza (tromba), Ludovico Fulci (pianoforte) e Susanna Rigacci (soprano), che hanno collaborato con Ennio Morricone per oltre 30 anni, tenendo più di 500 concerti in tutto il mondo, eseguono capolavori del repertorio. Rivivono i momenti chiave della loro eccezionale carriera attraverso le musiche dei film di Sergio Leone (Il buono, il brutto e il cattivo, C’era una volta il West?), Francis Ford Coppola (Il Padrino?) e Federico Fellini (La Strada).
Info, gruppi e CE: 03.21.26.52.94 ? [info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr)
Link YouTube: [https://youtu.be/cAOOEsf5PZY](https://youtu.be/cAOOEsf5PZY)
Sito web [https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/](https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/)
Facebook [https://www.facebook.com/indigoproductionsniort](https://www.facebook.com/indigoproductionsniort)
Espanol :
Dirigidos por Marcello Rota, director de orquesta de fama internacional y sobrino de Nino Rota, los famosos solistas Nello Salza (trompeta), Ludovico Fulci (piano) y Susanna Rigacci (soprano), que colaboran con Ennio Morricone desde hace más de 30 años, dando más de 500 conciertos en todo el mundo, interpretan obras maestras del repertorio. Viva los momentos clave de sus excepcionales carreras a través de la música de películas de Sergio Leone (El bueno, el feo y el malo, Érase una vez en el Oeste…), Francis Ford Coppola (El Padrino…) y Federico Fellini (La Strada).
Información, grupos y CE: 03.21.26.52.94 ? [info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr)
Enlace YouTube: [https://youtu.be/cAOOEsf5PZY](https://youtu.be/cAOOEsf5PZY)
Página web [https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/](https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/)
Facebook [https://www.facebook.com/indigoproductionsniort](https://www.facebook.com/indigoproductionsniort)
L’événement Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota Lille a été mis à jour le 2025-07-16 par Hauts-de-France Tourisme