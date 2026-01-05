Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

2026-01-13 2026-01-15

Le nom d’Ennio Morricone, indissociable de celui de Sergio Leone, a laissé des partitions inoubliables pour Quentin Tarantino, Roland Joffé ou Giuseppe Tornatore. L’ONL interprétera des extraits de ces musiques mythiques lors d’une soirée spéciale.

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The name Ennio Morricone, inextricably linked with that of Sergio Leone, has left unforgettable scores for Quentin Tarantino, Roland Joffé and Giuseppe Tornatore. The ONL will perform excerpts from these mythical scores during a special evening.

