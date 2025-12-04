Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota Zénith Cournon D’Auvergne Cournon-d’Auvergne
Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota Zénith Cournon D’Auvergne Cournon-d’Auvergne Dimanche 18 janvier 2026, 15h30 payant sur réservation
Ce concert symphonique immersif propose un voyage sensoriel unique, où musique, lumière et image se rencontrent pour sublimer les œuvres d’Ennio Morricone et Nino Rota.
Sous la direction de Marcello Rota, chef d’orchestre de renommée internationale et neveu de Nino Rota, les célèbres solistes Nello Salza (trompette), Ludovico Fulci (piano) et Susanna Rigacci (soprano), qui ont collaboré pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone avec plus de 500 concerts à travers le monde, interprètent des pièces magistrales du répertoire. Vivez les moments clés de leurs carrières exceptionnelles à travers les musiques de films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada).
Lien YouTube : [https://youtu.be/cAOOEsf5PZY](https://youtu.be/cAOOEsf5PZY)
Site internet : [https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/](https://indigo-productions.fr/ennio-morricone-nino-rota/)
Facebook : [https://www.facebook.com/indigoproductionsniort](https://www.facebook.com/indigoproductionsniort)
Instragram : [https://www.instagram.com/indigoproductionsofficiel/](https://www.instagram.com/indigoproductionsofficiel/)
Info, Groupes et CE : 03.21.26.52.94 – [info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr)
Tarif : Carré Or : 105 € – cat. 1 : 80 € – cat.2 : 65 €
Billetterie Indigo Productions : [https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/il-etait-une-fois-ennio-morricone-nino-rota-8/116519](https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/il-etait-une-fois-ennio-morricone-nino-rota-8/116519)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-18T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-18T17:30:00.000+01:00
https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/il-etait-une-fois-ennio-morricone-nino-rota-8/116519 https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/il-etait-une-foisennio-morricone-billet/idmanif/614540 https://www.fnacspectacles.com/event/il-etait-une-fois-ennio-morricone-et-nino-rota-zenith-dauvergne-clermont-ferrand-19887609/?srsltid=AfmBOorYJLZlzsFaiajdLGJLsED277vEuV1kNQe87EYoDIspLg8sKHK7
Zénith Cournon D’Auvergne 1 boulevard Danielle Mitterand Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme