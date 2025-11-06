Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-19 20:00 –

Gratuit : non De 65 € à 105 € Tout public

Aujourd’hui, ENNIO MORRICONE et NINO ROTA sont à juste titre considérés comme des icônes incontournables de la musique de film mondiale. Le spectacle qui leur rend hommage vous invite à un voyage captivant à travers les moments clés de leurs carrières exceptionnelles, des titres emblématiques des années 60 aux célèbres mélodies composées pour les films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada), sans oublier celles qui ont marqué l’histoire d’Hollywood.Ce concert symphonique immersif, enrichi de projections vidéo et de jeux de lumière, offre une expérience unique, plongeant le public au cœur de l’univers sonore et visuel de ces deux maîtres de la musique de film.Billetterie

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://indigo-productions.fr/