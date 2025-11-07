IL ÉTAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE & NINO ROTA ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

IL ÉTAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE & NINO ROTA

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse Haute-Garonne

Ce concert symphonique immersif nous propose un voyage sensoriel unique, où musique, lumière et image se rencontrent pour sublimer les œuvres d’Ennio Morricone et Nino Rota.

Ce spectacle n’est pas un ciné-concert. Les images des films ne seront pas diffusées.

Sous la direction de Marcello Rota, chef d'orchestre de renommée internationale, les célèbres solistes Nello Salza (trompette), Ludovico Fulci (piano) et Susanna Rigacci (soprano), qui ont collaboré pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone avec plus de 500 concerts à travers le monde, interprètent des pièces magistrales du répertoire. Vivez les moments clés de leurs carrières exceptionnelles à travers les musiques de films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand,Il était une fois dans l'Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada.)

English :

This immersive symphonic concert takes us on a unique sensory voyage, where music, light and image come together to sublimate the works of Ennio Morricone and Nino Rota.

This show is not a cine-concert. Images from the films will not be shown.

German :

Dieses immersive Symphoniekonzert bietet uns eine einzigartige Sinnesreise, bei der Musik, Licht und Bilder zusammenkommen, um die Werke von Ennio Morricone und Nino Rota zu veredeln.

Diese Aufführung ist kein Filmkonzert. Es werden keine Bilder aus den Filmen gezeigt.

Italiano :

Questo concerto sinfonico immersivo ci porta in un viaggio sensoriale unico, dove musica, luce e immagine si fondono per sublimare le opere di Ennio Morricone e Nino Rota.

Questo spettacolo non è un concerto cinematografico. Le immagini dei film non saranno proiettate.

Espanol :

Este concierto sinfónico inmersivo nos lleva a un viaje sensorial único, donde música, luz e imagen se unen para sublimar las obras de Ennio Morricone y Nino Rota.

Este espectáculo no es un concierto de cine. No se proyectarán las imágenes de las películas.

