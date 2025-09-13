« Il était une fois Étrelles » Expos photos Étrelles
« Il était une fois Étrelles » Expos photos
Salle Saint Hippolyte Étrelles Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-13 2025-09-14
Expositions photos « Il était une fois Étrelles »
50ans d’histoire et plus de 1000 photos pour (re)découvrir Étrelles.
Gratuit entrée libre buvette et restaurations sur place Salle Saint Hippolyte à Étrelles .
Salle Saint Hippolyte Étrelles 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 15 55 96 31
