Il était une fois Fashion Revolution Maison des Autres Modes Paris

Venez redécouvrir Fashion Revolution avec Catherine Dauriac la président du mouvement Fashion Revolution France.

Mercredi 14 janvier de 18h30 à 20h30

Gratuit sur inscription ici https://www.helloasso.com/associations/fashion-revolution-france/evenements/il-etait-une-fois-fashion-revolution

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le mercredi 14 janvier 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif



