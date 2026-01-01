Il était une fois Fashion Revolution Maison des Autres Modes Paris
Il était une fois Fashion Revolution Maison des Autres Modes Paris mercredi 14 janvier 2026.
Venez redécouvrir Fashion Revolution avec Catherine Dauriac la président du mouvement Fashion Revolution France.
Mercredi 14 janvier de 18h30 à 20h30
Gratuit sur inscription ici https://www.helloasso.com/associations/fashion-revolution-france/evenements/il-etait-une-fois-fashion-revolution
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le mercredi 14 janvier 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif
