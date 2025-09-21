Il était une fois Fédrun ! Musée de la Maison de la Mariée 44720 Saint-Joachim Île de Fédrun

Visite guidée « Ile était une fois Fédrun »

Partez à la découverte des trésors de l’île de Fédrun ! Ici on évoque le caractère de ce territoire et de ses habitants, on découvre l’intérieur traditionnel briéron et on s’émerveille devant les couronnes portées par les jeunes femmes le jour de leurs noces ! Visite comprenant la découverte des deux équipements et de leurs collections Musée de France : la Chaumière Briéronne et la Maison de la Mariée. Gratuit.

RDV à la Maison du Parc – 214 rue du chef de l’île 44720 St Joachim

Musée de la Maison de la Mariée 44720 Saint-Joachim 182, rue du Pouet 720 Saint-Joachim Île de Fédrun 44720 Loire-Atlantique Pays de la Loire

