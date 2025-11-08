IL ETAIT UNE FOIS, GRAZAY ! LE RETOUR Salle du CHNM Grazay

Un voyage dans le temps agrémenté d’humour la vie d’un village mayennais de 1920 à 2010.

par MOISSONS ROUGES

Texte et mise en scène Jérôme Rousselet .

A humorous journey through time the life of a Mayenne village from 1920 to 2010.

Eine humorvolle Zeitreise das Leben in einem Dorf im Département Mayenne von 1920 bis 2010.

Un viaggio umoristico nel tempo: la vita di un villaggio di Mayenne dal 1920 al 2010.

Un viaje humorístico en el tiempo: la vida de un pueblo de Mayenne de 1920 a 2010.

