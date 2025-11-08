IL ETAIT UNE FOIS, GRAZAY ! LE RETOUR Salle du CHNM Grazay
IL ETAIT UNE FOIS, GRAZAY ! LE RETOUR
Salle du CHNM 229 bd Paul intier Grazay Mayenne
Un voyage dans le temps agrémenté d’humour la vie d’un village mayennais de 1920 à 2010.
Il était une fois, Grazay ! Le retour
par MOISSONS ROUGES
Texte et mise en scène Jérôme Rousselet .
Salle du CHNM 229 bd Paul intier Grazay 53440 Mayenne Pays de la Loire
English :
A humorous journey through time the life of a Mayenne village from 1920 to 2010.
German :
Eine humorvolle Zeitreise das Leben in einem Dorf im Département Mayenne von 1920 bis 2010.
Italiano :
Un viaggio umoristico nel tempo: la vita di un villaggio di Mayenne dal 1920 al 2010.
Espanol :
Un viaje humorístico en el tiempo: la vida de un pueblo de Mayenne de 1920 a 2010.
