IL ÉTAIT UNE FOIS HALLOWEEN À BOUZIGUES Bouzigues

Rue du 20 août Bouzigues Hérault

​Une visite gratuite et costumée, ouverte à tous, organisée par les associations Les Chats du Soleil et Les Hippocampes de Bouzigues.

Du 29 au 31 octobre 2025, de 15h à 19h, découvrez la Maison d’Halloween rue du 20 Août à Bouzigues.Une visite gratuite et costumée, ouverte à tous, organisée par les associations Les Chats du Soleil et Les Hippocampes de Bouzigues. .

Rue du 20 août Bouzigues 34140 Hérault Occitanie leshippocampesdebouzigues@gmail.com

English :

a free, costumed tour open to all, organized by the associations Les Chats du Soleil and Les Hippocampes de Bouzigues.

German :

?eine kostenlose und kostümierte Besichtigung, die für alle offen ist und von den Vereinen Les Chats du Soleil und Les Hippocampes de Bouzigues organisiert wird.

Italiano :

una visita in costume gratuita e aperta a tutti, organizzata dalle associazioni Les Chats du Soleil e Les Hippocampes de Bouzigues.

Espanol :

recorrido disfrazado gratuito y abierto a todos, organizado por las asociaciones Les Chats du Soleil y Les Hippocampes de Bouzigues.

