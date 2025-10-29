IL ÉTAIT UNE FOIS HALLOWEEN À BOUZIGUES Bouzigues
Une visite gratuite et costumée, ouverte à tous, organisée par les associations Les Chats du Soleil et Les Hippocampes de Bouzigues.
Du 29 au 31 octobre 2025, de 15h à 19h, découvrez la Maison d'Halloween rue du 20 Août à Bouzigues.Une visite gratuite et costumée, ouverte à tous, organisée par les associations Les Chats du Soleil et Les Hippocampes de Bouzigues.
leshippocampesdebouzigues@gmail.com
English :
a free, costumed tour open to all, organized by the associations Les Chats du Soleil and Les Hippocampes de Bouzigues.
German :
?eine kostenlose und kostümierte Besichtigung, die für alle offen ist und von den Vereinen Les Chats du Soleil und Les Hippocampes de Bouzigues organisiert wird.
Italiano :
una visita in costume gratuita e aperta a tutti, organizzata dalle associazioni Les Chats du Soleil e Les Hippocampes de Bouzigues.
Espanol :
recorrido disfrazado gratuito y abierto a todos, organizado por las asociaciones Les Chats du Soleil y Les Hippocampes de Bouzigues.
