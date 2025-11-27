IL ÉTAIT UNE FOIS… – IL ÉTAIT UNE FOIS… ENNIO MORRICONE & NINO ROTA – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier

AMBIANCE ASSUREE Début : 2026-01-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Louis Berthier est un assureur quadragénaire aussi fringant que distrait. Pour remplacer sa secrétaire, il a eu l’idée de recruter Pétula, avec qui il a une liaison. Seulement voilà : Claire, son épouse autoritaire, est de retour plus tôt que prévu. Louis va devoir jouer serré pour que Claire ne se doute de rien sur sa relation avec Pétula. La mission va s’avérer plus que périlleuse : Pétula est en effet très ‘’olé olé’’, avec une tendance à la nymphomanie. Louis a aussi oublié l’arrivée de Jean-Damien, un stagiaire très coincé, accompagné de sa mère, Anémone, du genre collet monté. Il devra aussi compter avec Jean, réparateur de photocopieuses et blagueur invétéré, avec Claude, la femme de ménage, célibataire sans-gêne et curieuse, sans oublier Eric, un livreur belliqueux et accessoirement ex-petit ami de Pétula ! Face à ce petit monde haut en couleur, Louis parviendra-t-il à se tirer d’affaire ? Rien n’est assuré… sauf l’ambiance !

THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82