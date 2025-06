IL ETAIT UNE FOIS LA FORTERESSE Musée archéologique départemental Jublains 11 juillet 2025 10:00

Mayenne

IL ETAIT UNE FOIS LA FORTERESSE Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Animation des vacances, encadrée par une des médiatrices du musée.

Forteresse, entrepôt, un tas de cailloux, toutes les interprétations sont les bienvenues. Faire découvrir aux plus petits ce qu’ils appellent un labyrinthe et tout ce qui s’y trouvait à l’époque romaine.

Pour les enfants de 3 à 5 ans

sur réservation, places limitées .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

Vacation activities, supervised by one of the museum’s mediators.

German :

Ferienanimation, betreut von einer der Vermittlerinnen des Museums.

Italiano :

Un’attività di vacanza, supervisionata da uno dei mediatori del museo.

Espanol :

Una actividad de vacaciones, supervisada por uno de los mediadores del museo.

