Il était une fois la Gauthière MARQ Clermont Auvergne Métropole Clermont-Ferrand

Il était une fois la Gauthière Samedi 20 septembre, 14h00 MARQ Clermont Auvergne Métropole Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Cette ancienne « Zone à urbaniser par priorité » mêle histoires des grands ensembles, fantômes des champs d’angélique et parcours de vies… Partez à la découverte de ce quartier méconnu.

Visite assurée par une guide-conférencière de Clermont Auvergne Volcans.

En 2024, Clermont Auvergne Métropole a obtenu le label « Pays d’art et d’histoire » pour l’ensemble de ses 21 communes. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les richesses culturelles de notre territoire labellisé à travers les balades du Pays d’art et d’histoire. Ces balades sont le fruit d’une collaboration entre Clermont Auvergne Métropole et l’Office de Tourisme Clermont Auvergne Volcans.

MARQ Clermont Auvergne Métropole Place Louis Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

