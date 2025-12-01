Il était une fois… la mer Musée Quesnel-Morinière Coutances

Il était une fois… la mer

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 15:45:00

2025-12-20

Narration de contes autour de la mer. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr

